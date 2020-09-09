Сборная Казахстана по боксу начала тренировочные сборы
Национальная сборная Казахстана по боксу начала
Национальная сборная Казахстана по боксу начала
Первая неделя — карантинная, все тренировки проходят на открытом воздухе. Все спортсмены сдали
По окончании карантинной недели сборная переедет в Центр олимпийской подготовки, где снова будет проверена на наличие коронавируса.
Сборы будут длиться четыре недели — с 7 сентября по 5 октября.
«Первая неделя будет адаптационной. Тренировки будут проходить с походами в горы, работой с камнями, школой бокса. Все это будет проводиться на базе в Талгаре. Вторая неделя тренировок будет проходить в форме специальной физической подготовки уже в олимпийском центре. Будут проходить кроссы, беговая работа. Также спортсмены будут заниматься в тренажерном зале, поработают в бассейне. Безусловно, и здесь ребята будут выходить в дальние походы в горы. Будем поднимать функциональные возможности спортсменов: общефизические и
Также УТС начались и у женской команды. Первую неделю девушки тоже будут «втягиваться».
«В первую неделю будет процесс “втягивания”, будут игровые моменты, проведется работа на школу бокса. Вторая и третья недели будут уже усиленными. Так как на последних сборах упор делался на общефизическую подготовку, на этих сборах особое внимание будем уделять школе бокса, повышению мастерства. К концу сборов мы поставили спарринги. Для спортсменов очень важно присутствие соревновательного духа. В связи с эпидемической ситуацией наши спортсменки не имели боевой практики с марта. Поэтому на этих сборах мы будем проводить спарринги между боксерами. На сборы мы привезли обновленный состав, в который вошли спортсменки из молодежной сборной», — сказал главный тренер женской сборной Ерик Алгабек.