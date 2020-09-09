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9 сентября, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу начала тренировочные сборы

Национальная сборная Казахстана по боксу начала учебно-тренировочные сборы, сообщается на сайте федерации. Они будут проходить в условиях среднегорья.

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Первая неделя — карантинная, все тренировки проходят на открытом воздухе. Все спортсмены сдали ПЦР-тесты перед выездом, а также по приезде на базу в Талгаре.

По окончании карантинной недели сборная переедет в Центр олимпийской подготовки, где снова будет проверена на наличие коронавируса.

Сборы будут длиться четыре недели — с 7 сентября по 5 октября.

«Первая неделя будет адаптационной. Тренировки будут проходить с походами в горы, работой с камнями, школой бокса. Все это будет проводиться на базе в Талгаре. Вторая неделя тренировок будет проходить в форме специальной физической подготовки уже в олимпийском центре. Будут проходить кроссы, беговая работа. Также спортсмены будут заниматься в тренажерном зале, поработают в бассейне. Безусловно, и здесь ребята будут выходить в дальние походы в горы. Будем поднимать функциональные возможности спортсменов: общефизические и специально-физические. В заключительные две недели будем проводить боевую работу. Спортсмены поработают в парах, со снарядами. Будет уделяться внимание отработке удара, технике, тактике. Бои буду как условные, так и вольные. Также будем чередовать специальную работу на координацию. На учебно-тренировочные сборы национальная сборная приехала в двух составах. Так как мы придерживаемся карантинных мер и количество должно быть ограничено, мы привезли первых и вторых номеров. Команда состоит из 30 спортсменов, тренеров, врачей и массажиста. Сборы будут проходить в закрытом режиме при соблюдении всех санитарно-эпидемических норм. Все спортсмены приехали в хорошей физической форме. Потому что, дома все тренировались, проводили индивидуальные тренировки. Каждый день тренерский штаб получал видеоотчеты. Благодаря этому наши боксеры сейчас находятся в нужном спортивном состоянии», — прокомментировал главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.

Также УТС начались и у женской команды. Первую неделю девушки тоже будут «втягиваться».

«В первую неделю будет процесс “втягивания”, будут игровые моменты, проведется работа на школу бокса. Вторая и третья недели будут уже усиленными. Так как на последних сборах упор делался на общефизическую подготовку, на этих сборах особое внимание будем уделять школе бокса, повышению мастерства. К концу сборов мы поставили спарринги. Для спортсменов очень важно присутствие соревновательного духа. В связи с эпидемической ситуацией наши спортсменки не имели боевой практики с марта. Поэтому на этих сборах мы будем проводить спарринги между боксерами. На сборы мы привезли обновленный состав, в который вошли спортсменки из молодежной сборной», — сказал главный тренер женской сборной Ерик Алгабек.

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