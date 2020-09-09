Сборная Казахстана по боксу начала тренировочные сборы

«Первая неделя будет адаптационной. Тренировки будут проходить с походами в горы, работой с камнями, школой бокса. Все это будет проводиться на базе в Талгаре. Вторая неделя тренировок будет проходить в форме специальной физической подготовки уже в олимпийском центре. Будут проходить кроссы, беговая работа. Также спортсмены будут заниматься в тренажерном зале, поработают в бассейне. Безусловно, и здесь ребята будут выходить в дальние походы в горы. Будем поднимать функциональные возможности спортсменов: общефизические и специально-физические. В заключительные две недели будем проводить боевую работу. Спортсмены поработают в парах, со снарядами. Будет уделяться внимание отработке удара, технике, тактике. Бои буду как условные, так и вольные. Также будем чередовать специальную работу на координацию. На учебно-тренировочные сборы национальная сборная приехала в двух составах. Так как мы придерживаемся карантинных мер и количество должно быть ограничено, мы привезли первых и вторых номеров. Команда состоит из 30 спортсменов, тренеров, врачей и массажиста. Сборы будут проходить в закрытом режиме при соблюдении всех санитарно-эпидемических норм. Все спортсмены приехали в хорошей физической форме. Потому что, дома все тренировались, проводили индивидуальные тренировки. Каждый день тренерский штаб получал видеоотчеты. Благодаря этому наши боксеры сейчас находятся в нужном спортивном состоянии», — прокомментировал главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев.