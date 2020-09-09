Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
ЦСКА
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Нымме Калью
Мура
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
21
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
9 сентября, источник: Vesti.kz

Пояс от IBF. Казахстанский супертяж с 13 победами нокаутом проведет титульный бой в Германии

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) проведет в Гамбурге поединок за два титула, передает корреспондент Vesti.kz. Помимо защиты пояса IBO Inter-Continental, могут выставить еще европейский титул по версии IBF.

Наверх

Вечер профессионального бокса намечен на 17 октября, а встреча Кособуцкого, скорее всего, будет рассчитана на десять раундов. Для 31-летнего казахстанца десятираундовый бой станет третьим в карьере — два предыдущих он выиграл досрочно.

Читайте также
Казахстанский супертяж вошел в рейтинг WBC после победы над экс-соперником чемпиона мира

Потенциальным соперником Кособуцкого называют бельгийского ровесника Джоэля Тамбу Джеко (17−2−1, 8 КО). Большинство своих боев Джеко провел в Бельгии, но карьера его стартовала в Марокко. Сейчас резиденция возможного оппонента находится в Великобритании, где он тоже провел пару боев. Также выезжал Джеко для поединков в США, Тунис и Францию.

Добавим, что Джеко не окончательный вариант для оппозиции, и, возможно, Кособуцкий будет боксировать с другим соперником. Казахстанец сейчас занимается оформлением визы, а в Европу вылетит в начале октября.

Кособуцкий завоевал пояс IBO Inter-Continental в ноябре 2019 года в Гамбурге, когда в первом раунде нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО). В 2020 году казахстанец выиграл еще два боя и вошел в рейтинг от WBC.

Читайте также
"Кайрат" включил новичка с опытом игры в еврокубках в заявку на Лигу Европы
Загитова решила, что шоу важнее спортивной карьеры
В Москве прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Медведев – в полуфинале US Open! Никому не отдал ни сета
Кучеров забросил победную шайбу за 9 секунд до конца игры
СМИ: Кокорин готов на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»
Экс-баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА
«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь