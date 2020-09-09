Пояс от IBF. Казахстанский супертяж с 13 победами нокаутом проведет титульный бой в Германии

Вечер профессионального бокса намечен на 17 октября, а встреча Кособуцкого, скорее всего, будет рассчитана на десять раундов. Для 31-летнего казахстанца десятираундовый бой станет третьим в карьере — два предыдущих он выиграл досрочно.

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Потенциальным соперником Кособуцкого называют бельгийского ровесника Джоэля Тамбу Джеко (17−2−1, 8 КО). Большинство своих боев Джеко провел в Бельгии, но карьера его стартовала в Марокко. Сейчас резиденция возможного оппонента находится в Великобритании, где он тоже провел пару боев. Также выезжал Джеко для поединков в США, Тунис и Францию.

Добавим, что Джеко не окончательный вариант для оппозиции, и, возможно, Кособуцкий будет боксировать с другим соперником. Казахстанец сейчас занимается оформлением визы, а в Европу вылетит в начале октября.