Россиянин или казахстанец? Названа дата следующего боя Ержана Залилова

При этом Залилова отметили как российского боксера, хотя на BoxRec он указывается казахстанцем.

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Сообщается, что Ляшков дебютировал на профессиональном ринге в конце 2018 года и уже провел шесть боев. Самым серьезным вызовом для него стал поединок против опытного Зафара Парпиева из Таджикистана, в активе которого было восемь побед против одного поражения. Ляшков выиграл решением судей и вошел в тройку сильнейших боксеров России в весовой категории до 55,2 килограмма. Интересно, что свой крайний поединок Ляшков провел меньше месяца назад, забрав победу единогласным решением судей у Давида Оганесяна. Боксер решил не медлить и вновь принял вызов.

Залилов опытней Ляшкова — за его плечами пять лет выступлений и четырнадцать поединков. Залилов уже известен уральским любителям бокса — последний бой он провел на арене Академии единоборств РМК. Тогда поединок закончился не в пользу Залилова, единогласным решением судей победу забрал Асрор Вохидов. Так что предстоящий поединок будет для боксера шансом закрыть поражение.