Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет

Источник: AP 2020

50-летний экс-спортсмен убежден, что сможет выиграть титул в среднем весе. Берд становился чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a33d5006c1745456de44" data-vnd="a33d5006c1745456de44" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a33d5006c1745456de44" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Берд стал первым, кому удалось нанести поражение украинскому тяжеловесу Виталию Кличко. Американец одержал эту победу в апреле 2000 года. В октябре того же года он уступил брату Кличко Владимиру судейским решением.