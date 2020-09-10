Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Бывший чемпион мира по боксу американец Крис Берд собрался вернуться на профессиональный ринг. Об этом сообщает Boxing News 24.
Бывший чемпион мира по боксу американец Крис Берд собрался вернуться на профессиональный ринг. Об этом сообщает Boxing News 24.
50-летний
Берд стал первым, кому удалось нанести поражение украинскому тяжеловесу Виталию Кличко. Американец одержал эту победу в апреле 2000 года. В октябре того же года он уступил брату Кличко Владимиру судейским решением.
Берд — серебряный призер Олимпиады в Барселоне. В профессиональном боксе на его счету 41 победа и пять поражений. Свой последний поединок он провел в 2009 году, нокаутировав Мэттиса Шадоуа.