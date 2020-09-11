Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Лион
00
Хоккей. НХЛ
12.09
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо НН
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
04
Хоккей. КХЛ
12.09
Амур
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Третий бой Уайлдера и Фьюри получил дату и место

Промоутер Боб Аурум поделился подробностями относительно даты и места противостояния британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Его слова приводит Boxing News 24.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Отмечается, что третий поединок состоится в Лас-Вегасе 19 декабря. Аурум рассчитывает, что бой пройдет при зрителях. Планируется, что арену посетят почти 15 тысяч зрителей.

В июле стало известно, что третий бой Уайлдера и Фьюри в очередной раз отложили на фоне пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что схватка пройдет в декабре.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.

Первый бой прошел в декабре 2018-го и завершился вничью. Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
В Европе стартуют топ-чемпионаты. Там многое будет по-другому
Россиянка второй раз в карьере стала победительницей US Open
Первый канал покажет полуфинал US Open с участием Медведева
СМИ: «Зенит» отказался от покупки футболиста сборной Хорватии
Кто возьмет титул в АПЛ? У «Ливерпуля» есть конкуренты
Тренер «Вест Бромвича» анонсировал переход экс-игрока «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь