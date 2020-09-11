Третий бой Уайлдера и Фьюри получил дату и место
Промоутер Боб Аурум поделился подробностями относительно даты и места противостояния британского
Промоутер Боб Аурум поделился подробностями относительно даты и места противостояния британского
Отмечается, что третий поединок состоится в
В июле стало известно, что третий бой Уайлдера и Фьюри в очередной раз отложили на фоне пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что схватка пройдет в декабре.
22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.
Первый бой прошел в декабре 2018-го и завершился вничью. Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.