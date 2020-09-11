Третий бой Уайлдера и Фьюри получил дату и место

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Отмечается, что третий поединок состоится в Лас-Вегасе 19 декабря. Аурум рассчитывает, что бой пройдет при зрителях. Планируется, что арену посетят почти 15 тысяч зрителей.

В июле стало известно, что третий бой Уайлдера и Фьюри в очередной раз отложили на фоне пандемии коронавируса. Тогда сообщалось, что схватка пройдет в декабре.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.