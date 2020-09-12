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01:02 (мск), источник: ТАСС

Боец ММА Харитонов выиграл у победителя Майка Тайсона Дэнни Уильямса в боксерском бою

ХИМКИ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов успешно дебютировал в профессиональном боксе.

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Источник: РИА "Новости"

В рейтинговом шестираундовом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в подмосковных Химках, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира, победителя американца Майка Тайсона британца Дэнни Уильямса техническим нокаутом во 2-м раунде.

39-летний Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 31 победа и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

Уильямс известен своей победой над бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном нокаутом в 4-м раунде в 2004 году. В том же году он боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв украинцу Виталию Кличко техническим нокаутом в 8-м раунде. На счету 47-летнего британца 54 победы (41 нокаутом), 29 поражений. По словам Уильямса, гонорар за бой с Харитоновым стал для него самым большим за последние годы.

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