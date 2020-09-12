Соперник Федора Чудинова Садик потерял сознание после остановки боя. Ему была оказана помощь в ринге

Садик в близком бою проиграл техническим нокаутом в 12-м раунде. В решающем эпизоде поединка Чудинов зажал Садика у канатов и провел многоударную серию, чем вынудил рефери вмешаться и остановить бой. Поначалу британский боксер пытался спорить с судьей по поводу остановки, но уже через мгновение потерял сознание, и ему была оказана экстренная медицинская помощь прямо в ринге. Садик покинул ринг на своих ногах.