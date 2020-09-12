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00:59 (мск), источник: Sport24

Соперник Федора Чудинова Садик потерял сознание после остановки боя. Ему была оказана помощь в ринге

В ночь на субботу российский боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold.

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Источник: Sport24

Через несколько минут после остановки боя британцу стало плохо.

Садик в близком бою проиграл техническим нокаутом в 12-м раунде. В решающем эпизоде поединка Чудинов зажал Садика у канатов и провел многоударную серию, чем вынудил рефери вмешаться и остановить бой. Поначалу британский боксер пытался спорить с судьей по поводу остановки, но уже через мгновение потерял сознание, и ему была оказана экстренная медицинская помощь прямо в ринге. Садик покинул ринг на своих ногах.

Напомним, Чудинов завоевал пояс WBA Gold в декабре 2019 года в бое против француза Хассана Н’Дама Н’Жикама. На счету 32-летнего россиянина стало 23 победы при двух поражениях.

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