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09:47 (мск), источник: ТАСС

Боксер Чудинов заявил, что победил Садика за счет тактики

ХИМКИ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов планировал вымотать своего соперника Умара Садика, и эта тактика принесла результат. Об этом Чудинов заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Чудинов победил британца Садика техническим нокаутом в 12-м раунде в бою за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

«Была задача вымотать его физически. В любой войне побеждает тактика и стратегия, поэтому мы смогли это сделать сегодня», — сказал Чудинов.

Садику после боя потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, медики оказали боксеру оперативную медицинскую помощь.

В послужном списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015—2016 годах, один раз его защитил. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Каллум Смит, поясом регулярного чемпиона мира — мексиканец Сауль Альварес.

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