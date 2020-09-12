Боксер Чудинов заявил, что победил Садика за счет тактики

Источник: РИА "Новости"

Чудинов победил британца Садика техническим нокаутом в 12-м раунде в бою за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

«Была задача вымотать его физически. В любой войне побеждает тактика и стратегия, поэтому мы смогли это сделать сегодня», — сказал Чудинов.

Садику после боя потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, медики оказали боксеру оперативную медицинскую помощь.