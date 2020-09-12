Боксеру Садику вызвали скорую после поражения от Чудинова
ХИМКИ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Британскому боксеру Умару Садику стало плохо после боя с россиянином Федором Чудиновым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
ХИМКИ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Британскому боксеру Умару Садику стало плохо после боя с россиянином Федором Чудиновым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Садику, находившемуся на
Чудинов победил британца техническим нокаутом в бою за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.