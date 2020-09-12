Боксер Садик госпитализирован после боя с Чудиновым в Москве

Источник: РИА "Новости"

Чудинов победил британца техническим нокаутом в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Садику после боя потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве, медики оказали боксеру оперативную медицинскую помощь. Позже британцу, находившемуся на допинг-контроле, стало плохо. После этого спортсмену вызвали скорую.

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«Умара [Садика] госпитализировали», — сказал собеседник агентства, не уточнив характер проблем со здоровьем. При этом было отмечено, что боксер начал «отхаркивать кровью».