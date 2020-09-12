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12 сентября, источник: Vesti.kz

Джукембаев может провести бой против узбекского нокаутера в США

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев может встретиться с Шохжахоном Эргашевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На счету 29-летнего узбекского боксера победы во всех 18 боях в профи, из них 16 — нокаутом.

29-летний Джукембаев, также не знающий поражений, из своих 18 боев досрочно завершил 14.

Как сообщают СМИ Канады, где Джукембаев провел все свои бои в профи, поединок с Эргашевым может состояться в США 19 ноября.

Напомним, ранее казахстанец анонсировал свой дебютный бой в Америке, сообщив, что он пройдет в конце сентября.

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