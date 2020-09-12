Джукембаев может провести бой против узбекского нокаутера в США

На счету 29-летнего узбекского боксера победы во всех 18 боях в профи, из них 16 — нокаутом.

29-летний Джукембаев, также не знающий поражений, из своих 18 боев досрочно завершил 14.

Как сообщают СМИ Канады, где Джукембаев провел все свои бои в профи, поединок с Эргашевым может состояться в США 19 ноября.