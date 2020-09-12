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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA Харитонов оценил нокаут британца в первом поединке по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов в эфире РЕН ТВ оценил нокаут британца в первом поединке по правилам бокса против британца Дэнни Уильямса.

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Источник: AP 2020

Харитонов заявил, что тактически планировал завершить поединок в пятом или шестом раунде эффектным нокаутом. «Понравился ли мне мой дебют в боксе? Честно скажу — очень понравился! Почувствовал себя в своей стезе. Да, я боец ММА, но начинал я боксером. Психологически бой для меня был очень непрост. Дальше будут более громкие вызовы», — добавил он.

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Россиянин одолел 47-летнего Уильямса 11 сентября. Рефери зафиксировал победу Харитонова техническим нокаутом во втором раунде.

Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе. Среди любителей россиянин неоднократно становился призером соревнований. Он известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.


Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс: полный бой / обзор боя / нокаут
СЭ

В 2004 году Уильямс одержал громкую победу, нокаутировав бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. В активе британца 54 победы и 28 поражений. Профессиональную карьеру он начал еще в 1995 году.

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