Боец MMA Харитонов оценил нокаут британца в первом поединке по правилам бокса

Харитонов заявил, что тактически планировал завершить поединок в пятом или шестом раунде эффектным нокаутом. «Понравился ли мне мой дебют в боксе? Честно скажу — очень понравился! Почувствовал себя в своей стезе. Да, я боец ММА, но начинал я боксером. Психологически бой для меня был очень непрост. Дальше будут более громкие вызовы», — добавил он.