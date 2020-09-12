Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
ХК Динамо
42
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Куньлунь
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эйбар
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
15
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Хоккей. НХЛ
13.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
14:45 (мск), источник: ТАСС

Харитонов выразил готовность провести боксерский бой с Александром Емельяненко

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов выразил готовность провести боксерский поединок с Александром Емельяненко. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде британца Дэнни Уильямса в дебютном поединке в профессиональном боксе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Следующий бой у меня будет в ММА, соперника назову чуть позже. Для боя с Емельяненко по правилам бокса мне понадобится потом неделя на восстановление и месяц на подготовку», — сказал Харитонов.


Сергей Харитонов: с Емельяненко готов драться хоть через месяц
СЭ

В ноябре прошлого года Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в боксерском поединке. В июле этого года боец проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Локомотив» сделал финальное предложение по форварду «Порту»
Триумф Веры. Звонарева выиграла US Open в паре
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
Харитонов оценил нокаут британца в поединке по правилам бокса
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Айлендерс» вырвали победу у теряющей игроков «Тампы» в КС
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь