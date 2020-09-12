Выбран следующий соперник для Харитонова в боксе

Источник: РИА "Новости"

Хрюнов заявил, что Харитонов должен встретиться с Дэвидом Хэем. Он добавил, что уже общался с менеджером британца по этому поводу и начал вести с ним переговоры. Промоутер сказал, что поединок должен пройти на футбольном стадионе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--80b0b4f1959551dff04d" data-vnd="80b0b4f1959551dff04d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=80b0b4f1959551dff04d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

11 сентября Харитонов одолел британца Дэнни Уильямса. Рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе. Он заявил, что почувствовал себя в своей стезе в боксе.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.