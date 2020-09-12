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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Выбран следующий соперник для Харитонова в боксе

Российский промоутер Владимир Хрюнов выбрал следующего соперника для бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова в боксе. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Хрюнов заявил, что Харитонов должен встретиться с Дэвидом Хэем. Он добавил, что уже общался с менеджером британца по этому поводу и начал вести с ним переговоры. Промоутер сказал, что поединок должен пройти на футбольном стадионе.

Во время загрузки произошла ошибка.

11 сентября Харитонов одолел британца Дэнни Уильямса. Рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе. Он заявил, что почувствовал себя в своей стезе в боксе.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

Последний поединок Уильямс провел против Тони Белью и был нокаутирован. На его счету 31 бой в профессиональной карьере. Он одержал 28 побед (26 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Спортсмен завершил карьеру в 2018 году.

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