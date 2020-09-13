Экс-соперник Ковалева одержал досрочную победу в главном событии вечера бокса

Источник: AP 2020

Британский боксер Энтони Ярд (20−1, 19 KO) оказался сильнее своего соотечественника Дека Спелмана (16−5, 8 КО) в главном поединке вечера бокса в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший в полутяжелом весе до 79,4 килограмма, был рассчитан на десять раундов, но завершился в шестом. Спелман, пропустив серию ударов, встал на колено, после чего рефери остановил поединок.