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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

Бой за два титула завершился нокаутом в восьмом раунде

Хотя был рассчитан на десять раундов.

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В Лас-Вегасе (США) 32-летний литовец Эгидиюс Каваляускас (22−1−1, 18 KO) победил 31-летнего канадца Микаэла Зюски (34−2, 23 KO) в главном событии вечера бокса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На кону стояли вакантные титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO.

Бой был рассчитан на десять раундов, но Зюски продержался только до восьмого, когда после серии ударов оказался на настиле ринга — рефери сразу же остановил поединок.

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В декабре прошлого года Каваляускас также проводил титульный бой, но тогда досрочно уступил американцу Теренсу Кроуфорду.

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