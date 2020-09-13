Бой за два титула завершился нокаутом в восьмом раунде
Хотя был рассчитан на десять раундов.
Хотя был рассчитан на десять раундов.
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На кону стояли вакантные титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO.
Бой был рассчитан на десять раундов, но Зюски продержался только до восьмого, когда после серии ударов оказался на настиле ринга — рефери сразу же остановил поединок.
В декабре прошлого года Каваляускас также проводил титульный бой, но тогда досрочно уступил американцу Теренсу Кроуфорду.