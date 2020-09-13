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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы сделал заявление о следующем бое

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) поделился подробностями о следующем поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Осталось 64 раунда спаррингов. Мы активно готовимся к бою. Дай Бог, на следующей неделе мы объявим оппонента и точную дату», — написал он в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алимханулы не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО). В его планы также вмешалась пандемия. Недавно он заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира.

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