Алимханулы сделал заявление о следующем бое

«Осталось 64 раунда спаррингов. Мы активно готовимся к бою. Дай Бог, на следующей неделе мы объявим оппонента и точную дату», — написал он в Instagram.

Алимханулы не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО). В его планы также вмешалась пандемия. Недавно он заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира.