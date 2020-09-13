Бетербиев получил травму ребра, его бой с Дайнесом отложен

«Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья», — написал Бетербиев в своем аккаунте в Instagram.