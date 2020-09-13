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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бетербиев получил травму ребра, его бой с Дайнесом отложен

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев сообщил, что получил травму ребра, его бой с немцем Адамом Дейнесом отложен на более поздний срок.

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Источник: AP 2020

Поединок Бетербиева и Дейнеса должен был состояться 23 октября в Москве.

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«Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья», — написал Бетербиев в своем аккаунте в Instagram.

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Изначально Бетербиев должен был провести обязательную защиту по линии IBF против китайца Мэн Фаньлуна в конце сентября. Однако из-за пандемии коронавируса у китайского боксера возникли проблемы с визой, после чего 35-летнему россиянину подобрали другого соперника.

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