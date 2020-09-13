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16:07 (мск), источник: ТАСС

Умер двукратный чемпион Европы Евгений Горстков, проведший бой против Мухаммеда Али

ТАСС, 13 сентября. Двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Источник: РИА "Новости"

«У Евгения Николаевича была великолепная репутация и на ринге, и за ее пределами. Он был одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов и обладателем первой “хрустальной перчатки” — специального приза сильнейшему боксеру-тяжеловесу. Всего он был награжден пятью такими перчатками. Федерация бокса России выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса», — говорится в сообщении.

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В общей сложности Горстков с 1974 по 1981 год провел 228 боев на ринге. Горстков был одним из трех советских боксеров (помимо Игоря Высоцкого и Петра Заева), кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с чемпионом мира Мухаммедом Али. Дважды он становился чемпионом Европы, четыре раза побеждал на чемпионате СССР. После завершения карьеры Горстков перешел на тренерскую деятельность, а также был арбитром.

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