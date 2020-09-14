Стали известны дата и место следующего боя Жанибека Алимханулы
Казахстанец владеет двумя титулами.
Казахстанец владеет двумя титулами.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) определился со следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации BoxRec, 27-летний казахстанец вернется на ринг 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в
Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в полулегком весе между Эмануэлем Наваррете (31−1, 27 КО) и Рубеном Вильей (18−0, 5 КО).
Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО).
Возвращение ожидалось весной. 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен