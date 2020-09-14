«Мы хотим драться с Головкиным». Тренер «Канело» — об иске против Де Ла Хойи и DAZN

«Это неправда, что отношения между “Канело” и Де Ла Хойей испортились после иска. На самом деле у нас уже давно были некоторые разногласия, просто мы не выносили сор из избы. Никаких прекрасных отношений не было. Я сотрудничаю и с другими бойцами, у которых контракты с GBP. И в их случае я могу подтвердить наличие хороших рабочих отношений. Но это точно не касается случая Сауля. Отношения между “Канело” и Оскаром испорчены давно. Иногда бывает, что одна из сторон не согласна с позицией другой стороны. Но мы оставались профессионалами, были дисциплинированными, просто делали свою работу. Хочу отметить, что иск направлен не по той причине, что у нас конфликт. Мы просто хотим, чтобы у нас была возможность продолжать тренироваться, работать, драться. Здесь нет ничего личного. Но теперь решение вопроса полностью в руках юристов. Мы целый год не проводили боев. Да, в том числе и из-за пандемии, но не только. Осталось много нерешенных моментов. Мы уверены, что все решится в нашу пользу и вскоре мы продолжим наш путь. Мы хотим драться со всеми: с Билли Джо Сондерсом, Геннадием Головкиным, Каллумом Смитом, Сергеем Деревянченко и даже за вакантный титул WBC», — цитирует Рейносу vRINGe.com.