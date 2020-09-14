Боксер Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев начал подготовку к первому поединку после длительного перерыва. Об этом Гассиев рассказал ТАСС.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев начал подготовку к первому поединку после длительного перерыва. Об этом Гассиев рассказал ТАСС.
Ранее стало известно, что его бой может пройти в ноябре в России.
«Я уже готовлюсь, тренируюсь. Пока точной даты и места боя нет», — сказал Гассиев.
Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг