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14:05 (мск), источник: ТАСС

Боксер Чудинов заявил, что готов провести бой с Альваресом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов готов после нескольких поединков провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом Чудинов рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Для боя с Альваресом надо провести несколько поединков. Но вообще я готов. Если будет возможность, мы это сделаем», — сказал Чудинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на субботу Чудинов нокаутировал британца Умара Садика в 12-м раунде поединка в Химках.

В послужном списке 32-летнего Чудинова 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2015—2016 годах, один раз его защитил. Титулом суперчемпиона мира WBA в весовой категории до 76,2 кг владеет британец Каллум Смит, поясом регулярного чемпиона мира — 30-летний Альварес.

Альварес подал иск на своего промоутера Golden Boy и канал DAZN из-за отсутствия поединков в 2020 году.

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