Главный тренер сборной Казахстана по боксу озвучил основную актуальную проблему

«Сборы у нас стартовали. В данный момент находимся в карантинной зоне. Тренировочный процесс производится на свежем воздухе: походы, кроссы, игровая работа, работа с камнями. На сбор мы привезли практически два с половиной состава. Среди них все восемь боксеров, которые завоевали олимпийские лицензии, в том числе и капитан команды Камшыбек Кункабаев. Парни сдали ПЦР-тесты, у всех все хорошо. Завтра уже переезжаем на олимпийскую базу. Будем уже тренироваться в условиях среднегорья. Там уже у нас запланирована специальная работа параллельно с физической подготовкой. При этом мы приступим к работе в зале, а также на тренажерах. Будем посещать бассейн. А вот последние две недели будут у нас боевыми. Планируем контрольные спарринги, а также отработку по заданию. В общем, УТС будет очень насыщенный. Получается, что тренировки будут длиться полные четыре недели. Безусловно, мы хотели бы выехать в этом году на международные старты. Ребята готовы, очень ждут практики. Думали, что где-то 5 октября сможем выступить в Испании на турнире, так как в Европе уже начинают проводить соревнования. Однако пока мы ждем разрешения от соответствующих инстанций. А так, парни готовы. Если разрешат, мы бы хотели организовать старты хотя бы здесь, внутри страны. В частности, речь идет о международных турнирах, которые были запланированы в Казахстане: в Шымкенте, Павлодаре, Алматы. Так вот, провести бы их на республиканском уровне, чтобы ребята из регионов выступили, набрали боевую практику, так как состязаний уже давно не было. И это один из самых болезненных сейчас вопросов. Будем смотреть по ситуации. В ноябре планируется чемпионат Казахстана. И уже на нем нам следует смотреть молодых боксеров. Да и в целом у нас по плану много мероприятий. И какие из них будут — зависит от ситуации в стране. Ну, а на сборы парни приехали в хорошем психологическом и физическом состоянии. Все работали со своими тренерами личными, так как уже можно было и в зал заходить, и на свежем воздухе тренироваться. Сходу приступили с огромным желанием к тренировкам. Соблюдаем режим, питание, все по плану, по графику, ничего не отвлекает. И, конечно, это не сравнится с тем, что они делали в домашних условиях. Поэтому все тренируются с удовольствием. Надеемся, что в ближайшее время сможем участвовать в каких-нибудь соревнованиях», — озвучил Кенжебаев.