Главный тренер сборной Казахстана по боксу озвучил основную актуальную проблему

Сборная Казахстана по боксу в данное время проводит учебно-тренировочный сбор. Команда пока находится в карантинной зоне, однако уже завтра сможет приступить к полноценным тренировкам.
В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер Галымбек Кенжебаев озвучил подробности УТС, оценил текущий уровень боксеров, а также назвал основную актуальную проблему.
«Сборы у нас стартовали. В данный момент находимся в карантинной зоне. Тренировочный процесс производится на свежем воздухе: походы, кроссы, игровая работа, работа с камнями. На сбор мы привезли практически два с половиной состава. Среди них все восемь боксеров, которые завоевали олимпийские лицензии, в том числе и капитан команды Камшыбек Кункабаев. Парни сдали ПЦР-тесты, у всех все хорошо. Завтра уже переезжаем на олимпийскую базу. Будем уже тренироваться в условиях среднегорья. Там уже у нас запланирована специальная работа параллельно с физической подготовкой. При этом мы приступим к работе в зале, а также на тренажерах. Будем посещать бассейн. А вот последние две недели будут у нас боевыми. Планируем контрольные спарринги, а также отработку по заданию. В общем, УТС будет очень насыщенный. Получается, что тренировки будут длиться полные четыре недели. Безусловно, мы хотели бы выехать в этом году на международные старты. Ребята готовы, очень ждут практики. Думали, что где-то 5 октября сможем выступить в Испании на турнире, так как в Европе уже начинают проводить соревнования. Однако пока мы ждем разрешения от соответствующих инстанций. А так, парни готовы. Если разрешат, мы бы хотели организовать старты хотя бы здесь, внутри страны. В частности, речь идет о международных турнирах, которые были запланированы в Казахстане: в Шымкенте, Павлодаре, Алматы. Так вот, провести бы их на республиканском уровне, чтобы ребята из регионов выступили, набрали боевую практику, так как состязаний уже давно не было. И это один из самых болезненных сейчас вопросов. Будем смотреть по ситуации. В ноябре планируется чемпионат Казахстана. И уже на нем нам следует смотреть молодых боксеров. Да и в целом у нас по плану много мероприятий. И какие из них будут — зависит от ситуации в стране. Ну, а на сборы парни приехали в хорошем психологическом и физическом состоянии. Все работали со своими тренерами личными, так как уже можно было и в зал заходить, и на свежем воздухе тренироваться. Сходу приступили с огромным желанием к тренировкам. Соблюдаем режим, питание, все по плану, по графику, ничего не отвлекает. И, конечно, это не сравнится с тем, что они делали в домашних условиях. Поэтому все тренируются с удовольствием. Надеемся, что в ближайшее время сможем участвовать в каких-нибудь соревнованиях», — озвучил Кенжебаев.
Добавим, что лицензии на Игры в Токио завоевали Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).