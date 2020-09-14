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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Представлен официальный постер к бою Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

В последний раз на ринг он выходил год назад.

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Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный постер к объединительному поединку между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко (14−1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15−0, 12 КО), обладателем титула от IBF.

Бой пройдет в рамках легкого веса до 61,2 килограмма 17 октября в Лас-Вегасе (США).

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой крайний бой 32-летний украинец провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил британца Люка Кэмпбелла.

23-летний Лопес в декабре прошлого года в Нью-Йорке нокаутировал во втором раунде ганского боксера Ричарда Комми, тем самым завоевав титул чемпиона мира по версии IBF.

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