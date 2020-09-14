Представлен официальный постер к бою Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира
В последний раз на ринг он выходил год назад.
В последний раз на ринг он выходил год назад.
Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный постер к объединительному поединку между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO украинцем Василием Ломаченко (14−1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15−0, 12 КО), обладателем титула от IBF.
Бой пройдет в рамках легкого веса до 61,2 килограмма 17 октября в
Свой крайний бой 32-летний украинец провел 31 августа 2019 года в Лондоне, где судейским решением победил британца Люка Кэмпбелла.
23-летний Лопес в декабре прошлого года в