Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
15.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
24
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боксер Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британский боксер Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру после поражения от россиянина Сергея Харитонова, сообщает Daily Mail.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Харитонов победил соперника техническим нокаутом во втором раунде. Для россиянина, выступающего в смешанных единоборствах, поединок стал дебютным в профессиональном боксе.

По информации источника, 47-летний Уильямс подтвердил, что завершает карьеру после этого боя. Подробный комментарий спортсмена не приводится.

Британский тяжеловес выступал на профессиональном уровне с 1995 года. На его счету 54 победы при 29 поражениях, один бой Уильямса остался без результата.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам
Следующий бой Нурмагомедова пройдет без зрителей
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
СМИ: Экс-капитан «Зенита» заключил контракт с клубом АПЛ
«Спартак» попросил РФС разъяснить решения Карасева в игре с ЦСКА
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь