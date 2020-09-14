Боксер Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова

Источник: Спорт РИА Новости

Харитонов победил соперника техническим нокаутом во втором раунде. Для россиянина, выступающего в смешанных единоборствах, поединок стал дебютным в профессиональном боксе.

По информации источника, 47-летний Уильямс подтвердил, что завершает карьеру после этого боя. Подробный комментарий спортсмена не приводится.