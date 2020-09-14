Боксер Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британский боксер Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру после поражения от россиянина Сергея Харитонова, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британский боксер Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру после поражения от россиянина Сергея Харитонова, сообщает Daily Mail.
Харитонов победил соперника техническим нокаутом во втором раунде. Для россиянина, выступающего в смешанных единоборствах, поединок стал дебютным в профессиональном боксе.
По информации источника, 47-летний Уильямс подтвердил, что завершает карьеру после этого боя. Подробный комментарий спортсмена не приводится.
Британский тяжеловес выступал на профессиональном уровне с 1995 года. На его счету 54 победы при 29 поражениях, один бой Уильямса остался без результата.