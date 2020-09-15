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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперник Головкина арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Боксера обвиняют в изнасиловании.

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Источник: AFP 2020

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе американский боксер Доминик Уэйд арестован по трем обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Boxingscene.com.

Наиболее серьезным из них является обвинение в изнасиловании второй степени. В случае признания виновным Уэйду грозит до 20 лет тюрьмы.

По информации источника, преступление было совершено 23 июля. Ордер на арест был выдан департаментом шерифа округа Чарльз 28 августа и вручен Уэйду 8 сентября, после чего он был помещен под арест без права выхода под залог.

Предварительное слушание по делу намечено на 6 октября.

Отметим, что в прошлом Уэйд уже привлекался к ответственности за домашнее насилие в отношении матери его ребенка.

В 2016 году американец был соперником казахстанца Геннадия Головкина. Бой состоялся в Лос-Анджелесе и завершился победой GGG нокаутом во втором раунде.

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