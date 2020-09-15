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17:07 (мск), источник: ТАСС

Боксер Поветкин уверен, что реванш с Уайтом получится красивым

ТАСС, 15 сентября. Российский боксер Александр Поветкин считает, что бой-реванш против британца Диллиана Уайта получится красивым. Такое мнение он высказал в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

В первом бою Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании. Ответный поединок состоится 21 ноября.

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«Я отдохнул, провел время с семьей, и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и будут готовиться так же тщательно, как и в первый раз, — написал Поветкин. — Диллиан Уайт — хороший, сильный боксер, я это говорил и до первого боя, и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября, уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс».


Красивая победа: Поветкин отправил Уайта в нокаут
ТВЦ

В активе 41-летнего Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью. В послужном списке 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом), два поражения.

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