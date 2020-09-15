Допинг-пробы боксеров Поветкина и Уайта, взятые после боя, оказались отрицательными
ТАСС, 15 сентября.
ТАСС, 15 сентября.
Бой прошел в Великобритании 22 августа. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Во вторник было объявлено о проведении 21 ноября реванша.
Оба спортсмена в карьере по два раза проваливали
В активе 41-летнего Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок к ничьей. В послужном списке 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом), два поражения.