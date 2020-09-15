Допинг-пробы боксеров Поветкина и Уайта, взятые после боя, оказались отрицательными

Источник: AP 2020

Бой прошел в Великобритании 22 августа. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Во вторник было объявлено о проведении 21 ноября реванша.

Оба спортсмена в карьере по два раза проваливали допинг-тесты.