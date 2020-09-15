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15 сентября, источник: ТАСС

Допинг-пробы боксеров Поветкина и Уайта, взятые после боя, оказались отрицательными

ТАСС, 15 сентября. Допинг-тесты российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, сделанные в день боя, дали отрицательные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA), организовавшей допинг-контроль.

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Источник: AP 2020

Бой прошел в Великобритании 22 августа. Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Во вторник было объявлено о проведении 21 ноября реванша.

Оба спортсмена в карьере по два раза проваливали допинг-тесты.

В активе 41-летнего Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок к ничьей. В послужном списке 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом), два поражения.

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