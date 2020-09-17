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09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бой Мейвезера с Логаном Полом состоится в этом году

Легенда бокса Флойд Мэйвезер намерен совершить сенсационное возвращение на ринг и провести бой против звезды YouTube Логана Пола.

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Источник: Спорт-Экспресс

43-летний Мейвезер не дрался профессионально с тех пор, как установил свой рекорд 50−0 в поединке против ирландца Конора Макгрегора. В декабре 2018 года он провел показательный бой против японского кикбоксера Теншина Насукаву.

В среду YouTube-блогер Keemstar написал в Twitter, что у него есть достоверная информация о том, что бой Мейвезера против Пола пройдет в этом году.

«Мейвезер против Логана Пола в этом году! Не шутка… это сообщил мне инсайдер из мира бокса», — написал Keemstar.

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