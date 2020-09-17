Бой Мейвезера с Логаном Полом состоится в этом году
Легенда бокса Флойд Мэйвезер намерен совершить сенсационное возвращение на ринг и провести бой против звезды YouTube Логана Пола.
Легенда бокса Флойд Мэйвезер намерен совершить сенсационное возвращение на ринг и провести бой против звезды YouTube Логана Пола.
43-летний Мейвезер не дрался профессионально с тех пор, как установил свой рекорд 50−0 в поединке против ирландца Конора Макгрегора. В декабре 2018 года он провел показательный бой против японского кикбоксера Теншина Насукаву.
В среду
«Мейвезер против Логана Пола в этом году! Не шутка… это сообщил мне инсайдер из мира бокса», — написал Keemstar.