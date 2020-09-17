Бой Мейвезера с Логаном Полом состоится в этом году

Источник: Спорт-Экспресс

43-летний Мейвезер не дрался профессионально с тех пор, как установил свой рекорд 50−0 в поединке против ирландца Конора Макгрегора. В декабре 2018 года он провел показательный бой против японского кикбоксера Теншина Насукаву.

В среду YouTube-блогер Keemstar написал в Twitter, что у него есть достоверная информация о том, что бой Мейвезера против Пола пройдет в этом году.