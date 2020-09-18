Первый бой Гассиева после возвращения пройдет в России

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.