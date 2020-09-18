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17:49 (мск), источник: ТАСС

Первый бой Гассиева после возвращения пройдет в России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой после возвращения на ринг в России в конце осени. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

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Источник: РИА "Новости"

«Бой Мурата состоится в России. Об этом будет объявлено до 1 октября», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что поединок может пройти в ноябре в России.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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