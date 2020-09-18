Первый бой Гассиева после возвращения пройдет в России
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой после возвращения на ринг в России в конце осени. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой после возвращения на ринг в России в конце осени. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.
«Бой Мурата состоится в России. Об этом будет объявлено до 1 октября», — сказал собеседник агентства.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что поединок может пройти в ноябре в России.
Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг