Сильвестр Сталлоне забеспокоился о Джонсе перед боем с Тайсоном и дал совет

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«Двигайся!» — призвал Сталлоне. Он добавил, что Джонсу нельзя давать себя бить. При этом Сталлоне признал, что Джонс — великий боксер, но все дело в физической готовности, которой ему недостает. Он назвал Тайсона фаворитом поединка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a2488374a88774277421" data-vnd="a2488374a88774277421" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a2488374a88774277421" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, 16 сентября, Джонс-младший опубликовал видео своей тренировки в преддверии боя. Фанаты, увидевшие публикацию, восхитились скоростью ударов Джонса и испугались за Тайсона, предвидя его поражение.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.