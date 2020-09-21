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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Сильвестр Сталлоне забеспокоился о Джонсе перед боем с Тайсоном и дал совет

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне забеспокоился о боксере Рое Джонсе перед боем с Майком Тайсоном и дал ему совет. Его слова приводит TMZ.

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«Двигайся!» — призвал Сталлоне. Он добавил, что Джонсу нельзя давать себя бить. При этом Сталлоне признал, что Джонс — великий боксер, но все дело в физической готовности, которой ему недостает. Он назвал Тайсона фаворитом поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, 16 сентября, Джонс-младший опубликовал видео своей тренировки в преддверии боя. Фанаты, увидевшие публикацию, восхитились скоростью ударов Джонса и испугались за Тайсона, предвидя его поражение.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.

Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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