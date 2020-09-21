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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

WBC вынес новое решение по титульному бою «Канело»

Ранее совет назначил торги.

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Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение передвинуть промоутерские торги за право организации боя за вакантный титул организации во втором среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и Авни Йылдырымом (21−2, 12 КО) из Турции на 6 октября.

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Изначально торги были назначены на 21 сентября, но, похоже, в поединке не заинтересованы ни болельщики, ни телевидение. Пишет инсайдер Дэн Рафаэль из BoxingScene/The Ring: «Решение WBC не отказываться от торгов вовсе не значит, что бой-таки состоится. Просто помните об этом…».

Титул WBC освободился после того, как в лимит веса не уложился чемпион организации американец Давид Бенавидес. Йылдырым является обязательным претендентом на пояс, а Альварес — один из тех бойцов, которые высказали заинтересованность в поединке за освободившийся титул. Именно на его кандидатуре сошлись боссы организации.

В текущее время «Канело» занят другим более важным вопросом — из-за конфликта с промоутером Оскаром Де Ла Хойей, его компанией Golden Boy и стримингом DAZN боец не выходил на ринг с ноября 2019 года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева. Мексиканец подал иск на сумму 280 миллионов долларов — хочет разорвать контракт и с промоутером, и со стримингом.

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