WBC вынес новое решение по титульному бою «Канело»
Ранее совет назначил торги.
Ранее совет назначил торги.
Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение передвинуть промоутерские торги за право организации боя за вакантный титул организации во втором среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и Авни Йылдырымом (21−2, 12 КО) из Турции на 6 октября.
Изначально торги были назначены на 21 сентября, но, похоже, в поединке не заинтересованы ни болельщики, ни телевидение. Пишет инсайдер Дэн Рафаэль из BoxingScene/The Ring: «Решение WBC не отказываться от торгов вовсе не значит, что
Титул WBC освободился после того, как в лимит веса не уложился чемпион организации американец Давид Бенавидес. Йылдырым является обязательным претендентом на пояс, а Альварес — один из тех бойцов, которые высказали заинтересованность в поединке за освободившийся титул. Именно на его кандидатуре сошлись боссы организации.
В текущее время «Канело» занят другим более важным вопросом —