WBC вынес новое решение по титульному бою «Канело»

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Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение передвинуть промоутерские торги за право организации боя за вакантный титул организации во втором среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и Авни Йылдырымом (21−2, 12 КО) из Турции на 6 октября.

Изначально торги были назначены на 21 сентября, но, похоже, в поединке не заинтересованы ни болельщики, ни телевидение. Пишет инсайдер Дэн Рафаэль из BoxingScene/The Ring: «Решение WBC не отказываться от торгов вовсе не значит, что бой-таки состоится. Просто помните об этом…».

Титул WBC освободился после того, как в лимит веса не уложился чемпион организации американец Давид Бенавидес. Йылдырым является обязательным претендентом на пояс, а Альварес — один из тех бойцов, которые высказали заинтересованность в поединке за освободившийся титул. Именно на его кандидатуре сошлись боссы организации.