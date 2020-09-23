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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Sky Sports назвал трех преемников Головкина из Казахстана

Все они идут без поражений и владеют поясами.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Британский телеканал Sky Sports назвал имена казахстанских боксеров, которые имеют хорошие шансы повторить успех именитого соотечественника Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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Главным претендентом на звание «нового Головкина» Sky Sports называет 36-летнего Каната Ислама (27−0, 21 КО), который владеет поясом WBO International в среднем весе.

Также в этот список входят обладатель титулов WBC Continental Americas и WBO Global в средней категории Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (13−0, 8 КО), которому принадлежит пояс WBC (USNBC) в этом же дивизионе.

Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее GGG также владел поясами WBC и WBA (Super).

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