Sky Sports назвал трех преемников Головкина из Казахстана
Все они идут без поражений и владеют поясами.
Все они идут без поражений и владеют поясами.
Британский телеканал Sky Sports назвал имена казахстанских боксеров, которые имеют хорошие шансы повторить успех именитого соотечественника Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).
Главным претендентом на звание «нового Головкина» Sky Sports называет 36-летнего Каната Ислама (27−0, 21 КО), который владеет поясом WBO International в среднем весе.
Также в этот список входят обладатель титулов WBC Continental Americas и WBO Global в средней категории Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (13−0, 8 КО), которому принадлежит пояс WBC (USNBC) в этом же дивизионе.
Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее GGG также владел поясами WBC и WBA (Super).