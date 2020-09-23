Жанибек Алимханулы лишился соперника за две недели до боя
Поединок пройдет в
Поединок пройдет в
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вынужден искать нового соперника для следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Возвращение казахстанца намечено на 9 сентября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в
«Промоутер назовет нового соперника через
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
При этом казахстанец должен был провести бой еще в марте в Квебеке (Канада) с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но он был отменен