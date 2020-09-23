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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы лишился соперника за две недели до боя

Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вынужден искать нового соперника для следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возвращение казахстанца намечено на 9 сентября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидалось, что соперником Алимханулы станет небитый левша из топ-15. Однако тот боксер получил травму на тренировке.

«Промоутер назовет нового соперника через два-три дня. Надеемся, что на этот раз будет сильнее и известнее предыдущего. Конечно, не стоит менять соперника незадолго до боя. Но мы готовы ко всему», — написал Алимханулы в Instagram.

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Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

При этом казахстанец должен был провести бой еще в марте в Квебеке (Канада) с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

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