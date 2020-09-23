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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Какая талантливая!» Головкин призвал поддержать Данэлию Тулешову на шоу America’s Got Talent

Голосование продлится сутки.

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Источник: Reuters

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) призвал поддержать казахстанскую певицу Данэлию Тулешову, сообщает корреспондент Vesti.kz.

14-летняя девушка выступила в финале 15-го сезона мирового шоу America’s Got Talent в Лос-Анджелесе. Голосование пройдет в течение суток, результаты будут объявлены завтра, 24 сентября.

«Какая талантливая Данэлия Тулешова! Мы гордимся тобой. Давайте поддержим ее голосованием», — написал Головкин в твиттере.

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Всего в финале приняли участие десять исполнителей. Тулешова исполнила песню популярной австралийской певицы Sia под названием Alive.

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Отметим, что по правилам шоу голосовать можно только на территории США.

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