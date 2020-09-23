«Какая талантливая!» Головкин призвал поддержать Данэлию Тулешову на шоу America’s Got Talent
Голосование продлится сутки.
Голосование продлится сутки.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) призвал поддержать казахстанскую певицу Данэлию Тулешову, сообщает корреспондент Vesti.kz.
14-летняя девушка выступила в финале 15-го сезона мирового шоу America’s Got Talent в
«Какая талантливая Данэлия Тулешова! Мы гордимся тобой. Давайте поддержим ее голосованием», — написал Головкин в твиттере.
Всего в финале приняли участие десять исполнителей. Тулешова исполнила песню популярной австралийской певицы Sia под названием Alive.
Отметим, что по правилам шоу голосовать можно только на территории США.