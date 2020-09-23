«Какая талантливая!» Головкин призвал поддержать Данэлию Тулешову на шоу America’s Got Talent

Источник: Reuters

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) призвал поддержать казахстанскую певицу Данэлию Тулешову, сообщает корреспондент Vesti.kz.

14-летняя девушка выступила в финале 15-го сезона мирового шоу America’s Got Talent в Лос-Анджелесе. Голосование пройдет в течение суток, результаты будут объявлены завтра, 24 сентября.

«Какая талантливая Данэлия Тулешова! Мы гордимся тобой. Давайте поддержим ее голосованием», — написал Головкин в твиттере.

Всего в финале приняли участие десять исполнителей. Тулешова исполнила песню популярной австралийской певицы Sia под названием Alive.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xp91hFrmvP4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.