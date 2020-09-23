Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Оренбург
00
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Чертаново
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Лех
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Динамо К
Хоккей. НХЛ
24.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам начал тренировочный лагерь к следующему бою

Он не выходил на ринг почти год.

Наверх

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) начал подготовку к следующему поединку, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября в Алматы, он единогласным решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).

Согласно данным портала BoxRec, следующий поединок Ислам проведет 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперник пока неизвестен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что к этому бою Ислам готовится под руководством менеджера Нельсона Лопеса. В прошлом году казахстанец прекратил сотрудничество с лучшим менеджером 2017 года по версии The Ring Эгисом Климасом.

Читайте также
Казахстанец нокаутировал в первом раунде соперника из Узбекистана на вечере бокса в Алматы
На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в ЛЧ
Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон КХЛ
СМИ: Игроки НХЛ употребляли наркотики в «пузырях» во время КС
Экс-тренер сборной России покинул австрийский клуб
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона
Бестемьянова о переходе Загитовой к Плющенко: Бред сивой кобылы
«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь