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23 сентября, источник: Vesti.kz

Казахстанец нокаутировал в первом раунде соперника из Узбекистана на вечере бокса в Алматы

Главный поединок шоу будет титульным.

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Сегодня, 23 сентября, в Алматы в рамках вечера профессионального бокса казахстанец Рахат Сейтжан одержал досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде он нокаутировал узбека Шовката Халилова. Рахат успешно пробил по печени, после чего соперник не смог продолжить поединок.

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Отметим, что главным событием шоу станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9−2, 9 КО) и узбеком Мухитдином Раджапбаевым (12−7−1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.

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