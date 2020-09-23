Казахстанец нокаутировал в первом раунде соперника из Узбекистана на вечере бокса в Алматы
Главный поединок шоу будет титульным.
Главный поединок шоу будет титульным.
Сегодня, 23 сентября, в Алматы в рамках вечера профессионального бокса казахстанец Рахат Сейтжан одержал досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде он нокаутировал узбека Шовката Халилова. Рахат успешно пробил по печени, после чего соперник не смог продолжить поединок.
Отметим, что главным событием шоу станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9−2, 9 КО) и узбеком Мухитдином Раджапбаевым (12−7−1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.