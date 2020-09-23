Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана нокаутировал в первом раунде узбека с 22 победами
Ранее победил Рахат Сейтжан.
Ранее победил Рахат Сейтжан.
Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Талгат Шайкен одержал досрочную победу над опытным Бахромом Паязовым из Узбекистана на вечере бокса в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок завершился в первом раунде. Сначала Паязов оказался в нокдауне, затем рефери решил остановить бой за явным преимуществом казахстанского боксера.
Как итог, Шайкен одержал вторую победу на
Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет. В профи он перешел в этом году.
Напомним, в рамках данного вечера бокса казахстанец Рахат Сейтжан одержал досрочную победу над другим узбекским боксером Шовкатом Халиловым.
Главным событием шоу станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым (9−2, 9 КО) и узбеком Мухитдином Раджапбаевым (12−7−1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.