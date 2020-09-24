Геннадий Головкин получил дату и место следующего боя

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) свой следующий бой проведет 21 ноября. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.

Соперником GGG станет обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО). Транслировать бой будет стриминговый сервис DAZN.

По информации его коллеги Лэнса Пагмайера, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park (ранее эта площадка носила название StubHub Center, где Головкин уже боксировал).

Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы.