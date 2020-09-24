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08:03 (мск), источник: Tengrinews

Инсайдер назвал дату нового боя Головкина

Инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic назвал дату и место нового боя Геннадия Головкина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин свой следующий бой проведет 21 ноября.

Соперником GGG станет обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета. Транслировать бой будет стриминговый сервис DAZN. Поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния, США), на арене Dignity Health Sports Park.

Ранее эта площадка носила название StubHub Center. На ней Головкин уже боксировал. Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы.

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