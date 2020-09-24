Инсайдер назвал дату нового боя Головкина

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин свой следующий бой проведет 21 ноября.

Соперником GGG станет обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета. Транслировать бой будет стриминговый сервис DAZN. Поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния, США), на арене Dignity Health Sports Park.