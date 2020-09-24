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24 сентября, источник: Vesti.kz

Казахстанскому супертяжу на бой за два пояса подобрали соперника из США с 15 нокаутами

Оба последние поединки выигрывают досрочно.

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Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14−0, 13 КО) в титульном поединке может встретиться с американцем Джеймсом МакКензи Моррисоном (17−0−2, 15 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Для 31-летнего спортсмена этот поединок станет первой защитой пояса IBO Inter-Continental.

Десятираундовый поединок должен состояться в Дюссельдорфе 17 октября, а вторым титулом, который могут разыграть боксеры, станет европейский пояс по версии IBF. 30-летний американец дебютирует в титульных боях.

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Все свои поединки на профессиональном ринге Моррисон провел в США и ни одного не проиграл (две ничьи). Кособуцкий уже боксировал в Германии, где выиграл нокаутом дебютный пояс, но также он выступал в Беларуси, России, Украине и ОАЭ.

Ранее предполагалось, что соперником казахстанца станет 31-летний бельгиец Джоэль Тамбу Джеко (17−2−1, 8 КО), но выбор может быть сделан в пользу Моррисона. Кособуцкий готовится к поединку и оформляет документы на въезд в Германию.

В 2020 году казахстанец провел уже два боя и оба выиграл досрочно. Моррисон же в последний раз боксировал в октябре 2019 года и победил нокаутом в первом раунде.

Добавим, что последние два года оба боксера выигрывают свои встречи только досрочно: у Кособуцкого серия составляет семь боев, а у американца — четыре.

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