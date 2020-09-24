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15:58 (мск), источник: ТАСС

Майк Тайсон заявил о готовности провести благотворительный бой с Энтони Джошуа

ТАСС, 24 сентября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон согласен выйти на ринг против британского боксера Энтони Джошуа, если все вырученные средства пойдут на благотворительность. Об этом Тайсон сообщил в интервью порталу TMZ.

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«Эта идея меня заинтересовала. Если нам удастся собрать внушительную сумму и направить ее на благотворительность, так и быть, давайте проведем этот бой, — заявил Тайсон. — Это будет потрясающе».

Во время загрузки произошла ошибка.

На 28 ноября запланирован поединок Тайсона против Роя Джонса — младшего.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

30-летний Джошуа является действующим чемпионом по версиям IBF, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.

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