Майк Тайсон заявил о готовности провести благотворительный бой с Энтони Джошуа

«Эта идея меня заинтересовала. Если нам удастся собрать внушительную сумму и направить ее на благотворительность, так и быть, давайте проведем этот бой, — заявил Тайсон. — Это будет потрясающе».
На 28 ноября запланирован поединок Тайсона против Роя Джонса — младшего.
Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
30-летний Джошуа является действующим чемпионом по версиям IBF, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.