Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Нант
Хоккей. НХЛ
26.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канело провел встречу с DAZN и Де Ла Хойей. Боксеру предложили 20 миллионов долларов за бой

Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес провел встречу с директором по операциям DAZN Эдом Маккарти и главой промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскаром Де Ла Хойей, сообщает The Athletic.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, темой переговоров стали разногласия Альвареса с DAZN и Golden Boy. Сообщается, что DAZN предложил мексиканцу реструктуризацию сделки, которая принесла бы боксеру 20 миллионов долларов за бой, а также бонусные выплаты за новых подписчиков сервиса, привлеченных благодаря событию. Источник отмечает, что Альварес не принял решения по предложению.

В последнем поединке 30-летний Альварес победил Сергея Ковалева, нокаутировав россиянина в 11-м раунде. Всего на счету мексиканца 56 боев, из них Канело выиграл 53 (36 — нокаутом), один раз уступил, а еще два поединка завершились вничью.

В данный момент боксер участвует в судебном процессе против своего же промоушена Golden Boy Promotions. В начале сентября Альварес подал иск против Де Ла Хойи и DAZN на 280 миллионов долларов.

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
Авербух и Арзамасова больше не скрывают своих отношений. Они вместе пришли на ТВ
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
«Баварию» не остановить: Мартинес забил «Севилье» в экстра-тайме
Кто остановит «Мерседес» в Сочи? Чего ждать от «Гран-при России»
CAS вернул медали Сочи Вилухиной и Романовой, Зайцеву не простил
Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»
«Локомотив» сформировал состав для выступления в КХЛ
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь