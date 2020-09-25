Канело провел встречу с DAZN и Де Ла Хойей. Боксеру предложили 20 миллионов долларов за бой

Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, темой переговоров стали разногласия Альвареса с DAZN и Golden Boy. Сообщается, что DAZN предложил мексиканцу реструктуризацию сделки, которая принесла бы боксеру 20 миллионов долларов за бой, а также бонусные выплаты за новых подписчиков сервиса, привлеченных благодаря событию. Источник отмечает, что Альварес не принял решения по предложению.

В последнем поединке 30-летний Альварес победил Сергея Ковалева, нокаутировав россиянина в 11-м раунде. Всего на счету мексиканца 56 боев, из них Канело выиграл 53 (36 — нокаутом), один раз уступил, а еще два поединка завершились вничью.