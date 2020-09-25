Поветкин vs Уайт: чего ждать от реванша?

21 ноября Александр Поветкин проведет реванш с Диллианом Уайтом, которого побил в августе. На мой взгляд, гениально, что Андрей Рябинский так быстро принял реванш. Но я бы посоветовал настоять на правах Поветкина с точки зрения его будущего как победителя данного боя. Я даже позвонил Рябинскому на этот счет.

Перед предыдущим поединком сложилась ситуация, что Диллиан Уайт в случае победы, видите ли, становился претендентом на пару Фьюри — Уайлдер. А сейчас нужно было обязательно настоять на том, чтобы WBC этот бой санкционировала как отборочный для обоих спортсменов. Кто победит — тот и претендент. И тогда состоялось бы то, чему Поветкин посвятил жизнь: в случае победы над Уайтом он встретился бы с победителем Фьюри — Уайлдер. Будет ли этот бой на таких условиях? Это пока находится за пределами моих знаний. Андрей мне пока не ответил, что он думает по этому поводу. Но я думаю, что ресурс большой, опыт большой — обязательно сумеют на этом настоять.

Поветкин показал силу Витязя, когда согласился на реванш так быстро. Это показывает то, что он готов драться когда угодно.

Самое большое удивление для меня — это решение британской комиссии British Boxing Board of Control о допуске Уайта к этому бою. Посмотреть его тренировки — и увидишь глаза человека, который оказался в таком положении, в котором не хотел бы оказаться ни один британец. Фактически, он не находится на тренировках.

Денис Лебедев уже сказал, что исход этого поединка может быть летальным, и я с ним соглашусь. После таких тяжелейших нокаутов, который получил Уайт в первом бою, приходится долго восстанавливаться. А тут три месяца не только на восстановление, но и на подготовку к следующему бою.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил

Психосоматика сыграет в этом бою ключевую роль. Уайту уже объяснили, что Англия понесла колоссальные имиджевые потери, в том числе это касается и контракта Эдди Хирна со стриминговой платформой DAZN. Во всем этом виноват только Уайт, который умудрился проиграть не просто на английской земле, а в доме своего промоутера. Боксерский кемпинг Хирна сгорел — и в этом тоже виноват Уайт. Британскому боксеру навесили груз, который он не сможет поднять. Уверен, ему будет очень больно еще перед боем.

Читайте также Боксер Поветкин уверен, что реванш с Уайтом получится красивым

Я предполагаю, что Уайт бросится в атаку, которая ему не принесет успеха. И как только он пропустит первый акцентированный удар, скорее всего, остановится, оцепенеет. Стоит ожидать более быстрого начала. Если вдруг получится какой-то даже минимальный успех, он бросится его развивать, а не будет таким осторожным, как в первом бою. По мнению Диллиана Уайта, он в какой-то момент отпустил Александра Поветкина.

Джебы были самым результативным оружием Уайта в первом бою. Вероятно, они станут еще страшнее и разительнее. Как их остановить Поветкину? Нельзя забывать, что в августе именно после очередного джеба Поветкину удалось «вдарить», нанести тот самый победный апперкот, который Уайт не увидел. Думаю, именно это воспоминание и будет сдерживать Диллиана от этих джебов.