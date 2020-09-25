Макгрегор заявил, что проведет боксерский поединок с Пакьяо

Источник: AP 2020

В июне 32-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры. Подобное заявление спортсмен сделал в третий раз.

«Я буду боксировать с Мэнни Покьяо на Ближнем Востоке. Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксерами современности, которые боятся драки», — написал Макгрегор.

В 2017 году Макгрегор по правилам бокса провел поединок против американца Флойда Мэйуэзера. Тот бой завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в десятом раунде. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996, на профессиональном ринге на его счету 50 побед и ни одного поражения.

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В активе 41-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат Филиппин вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.