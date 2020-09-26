Переговоры по бою Макгрегора и Пакиао еще не завершены
Менеджер спортсменов Оди Аттар рассказал, что переговоры по бою по правилам бокса еще не завершены.
Менеджер спортсменов Оди Аттар рассказал, что переговоры по бою по правилам бокса еще не завершены.
В пятницу ирландец анонсировал боксерский поединок.
В интервью ESPN Аттар сообщил, что поединок должен состояться в конце декабря или начале января, а Ближний Восток — одно из немногих мест, которые обсуждаются для проведения боя. Также он добавил, что еще не определена весовая категория, в которой будет проходить поединок.
Макгрегор в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он вышел в ринг против вернувшегося с пенсии лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера. Американец победил Конора нокаутом в 10-м раунде.