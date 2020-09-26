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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бой между Пакьяо и Макгрегором состоится в 2021 году

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чемпион мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в следующем году, сообщил помощник Пакьяо Джейк Джосон.

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«В память о жертвах коронавируса с Филиппин сенатор Мэнни Пакьяо будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором в следующем году», — приводит слова Джосона manilastandard.net.

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Ранее Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против Пакьяо.

В июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. В предыдущий раз он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне. Всего 32-летний Макгрегор в смешанных единоборствах одержал 22 победы, потерпел четыре поражения.

На счету 41-летнего Пакьяо 62 победы, 7 поражений и 2 ничьих на профессиональном ринге.

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