Бой между Пакьяо и Макгрегором состоится в 2021 году

В июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. В предыдущий раз он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне. Всего 32-летний Макгрегор в смешанных единоборствах одержал 22 победы, потерпел четыре поражения.