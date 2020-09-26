Бой между Пакьяо и Макгрегором состоится в 2021 году
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чемпион мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой против
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чемпион мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой против
«В память о жертвах коронавируса с Филиппин сенатор Мэнни Пакьяо будет сражаться с суперзвездой UFC Конором Макгрегором в следующем году», — приводит слова Джосона manilastandard.net.
Ранее Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против Пакьяо.
В июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. В предыдущий раз он делал такое заявление в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне. Всего 32-летний Макгрегор в смешанных единоборствах одержал 22 победы, потерпел четыре поражения.
На счету 41-летнего Пакьяо 62 победы, 7 поражений и 2 ничьих на профессиональном ринге.