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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бриедис завоевал Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Латвиец Майрис Бриедис победил кубинца Юниера Дортикоса в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Поединок между Бриедисом и Дортикосом прошел в субботу в немецком Мюнхене и завершился победой латвийца по итогам 12 раундов раздельным решением судей. Два рефери присудили победу Бриедису, третий — ничью.

Кроме Кубка Мухаммеда Али, Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Латвийский боксер одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении, Дортикос потерпел второе поражение при 24 победах.

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