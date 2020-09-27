Бриедис завоевал Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Латвиец Майрис Бриедис победил кубинца Юниера Дортикоса в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Латвиец Майрис Бриедис победил кубинца Юниера Дортикоса в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе.
Поединок между Бриедисом и Дортикосом прошел в субботу в немецком Мюнхене и завершился победой латвийца по итогам 12 раундов раздельным решением судей. Два рефери присудили победу Бриедису, третий — ничью.
Кроме Кубка Мухаммеда Али, Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Латвийский боксер одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении, Дортикос потерпел второе поражение при 24 победах.