Деревянченко в третий раз в карьере проиграл титульный бой

В его главном событии встретились чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло и бывший двукратный претендент на титул украинец Сергей Деревянченко.

Победу в поединке единогласным решением судей после 12 раундов одержал Чарло — 118−110, 117−111, 116−112. Это уже 31-я его победа в карьере, у Деревянченко — третье поражение. Украинец в третий раз в карьере проиграл титульный бой. В прошлом он дважды претендовал на пояс по версии IBF, но уступил Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.